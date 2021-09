Gazidis: «I dirigenti del calcio sono vecchi uomini bianchi. Serve un ricambio generazionale».

Le nuove generazioni si allontanano dal calcio o lo guardano in maniera diversa: non stanno più 90’ davanti alla tv. Come si sta attrezzando il Milan per gestire questi cambiamenti?

«È una questione complessa: ad esempio, i giovani scelgono di seguire iniziative in grado di essere “connesse”. Ai miei tempi si poteva nutrire un interesse per il calcio e in parallelo uno per la musica e per la moda, adesso si vuole unire questi mondi. Nell’era di TikTok, la sfida è capire dove si trovano i futuri interessati: il Milan collabora con Roc Nation (l’agenzia di Jay-Z), cerca contaminazioni con altri mercati per poter intercettare i giovani là dove stanno, non dove crediamo dovrebbero stare. Funziona: siamo uno dei club che ha coinvolto il maggior numero di neo interessati. Ma alla fine, i fan hanno il bisogno di riconoscersi in una comunità: questo sarebbe piaciuto anche al nostro fondatore Herbert Kilpin, dobbiamo solo tradurlo in un linguaggio attuale. Ma lei pensa che nel calcio sia percepito questo bisogno? Io no. La maggior parte dei dirigenti sono vecchi uomini bianchi: è necessario un ricambio generazionale con voci pronte alla sperimentazione».