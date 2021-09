CorSport: per i gesti volgari ai tifosi laziali Zaniolo potrebbe cavarsela con una multa

Il gestaccio di Zaniolo indirizzato ai tifosi laziali dopo Lazio-Roma è stato refertato dagli ispettori della Procura Figc a integrazione del report dell’arbitro Guida, scrive il Corriere dello Sport.

“Questo significa che oggi Gerardo Mastrandrea, il giudice sportivo, potrebbe sanzionare Zaniolo con un provvedimento che oscilla tra la multa e la squalifica. Esiste anche l’ipotesi che Mastrandrea non si pronunci, lasciando alla procura la facoltà di aprire un fascicolo e quindi di deferire il calciatore. Ma in casa Roma si attendono una decisione immediata. E non particolarmente afflittiva ”.

Ci sono i precedenti a supporto dell’ipotesi di una semplice multa.

“Insomma la prospettiva di una squalifica di Zaniolo sembra remota, anche se il codice di giustizia sportiva lascia una certa discrezionalità a proposito dei comportamenti scorretti verso i tifosi avversari. La Roma, in ogni caso, si sta attrezzando per un eventuale ricorso, che insisterebbe sulle reiterate provocazioni subite dal giocatore durante il match. Anche dalla Tribuna d’Onore sarebbero partiti insulti verso la famiglia di Zaniolo, che ‘rispondendo’ a fine partita non ha inteso colpire i laziali in festa ma solo quelli che lo avevano preso di mira”.