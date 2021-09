CorMezz: se Ospina non avrà l’ok per il Leicester, giocherà Idasiak

Il quotidiano ha già individuato l’eventuale sostituto del colombiano se fosse confermato l’obbligo di quarantena che vige in Inghilterra

C’è ancora grande incertezza sulla possibilità per Osimhen e Ospina di giocare la sfida di Europa League contro il Leicester a causa delle restrizioni del governo inglese. Qualora il portiere colombiano non dovesse essere a disposizione di Luciano Spalletti, secondo il Corriere del Mezzogiorno sarà Idasiak a sostituirlo tra i pali, dal momento che Meret è infortunato, e non Marfella.

È Idasiak infatti il terzo portiere degli azzurri indicato nella lista dell’Europa League.