Spalletti: «sul secondo rigore Insigne ha dimostrato cosa significa portare la fascia del Napoli»

Dopo aver portato a casa i primi tre punti alla guida del Napoli, in una gara non poco sofferta con l’espulsione di Osimhen e il primo rigore fallito da Insigne, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn

Al primo giorno il suo aggettivo è stato una squadra sfacciata. Oggi lo siete stati?

Tanti calciatori come Elmas tornavano indietro a recuperare palloni

«Diciamo sempre le stesse cose, la partita è un contenitore che va riempito, ci sono calciatori che hanno grandi qualità ma poi nei 90′ ci vogliono anche altre cose. Certi comportamenti servono per far rifiatare la squadra»

Quanto conta Insigne

«Questi calciatori qui danno la possibilità a quelli che gli giocano vicino di crescere, perché se hanno questi atteggiamenti così evidenti vengono presi per esempio, lui è un calciatore che si è guadagnato sulla pelle una fascia come quella del Napoli. Non ho mai avuto dubbi Perché è nella sua carriera che ha fatto vedere il suo carattere. Ha fatto bene a richiamare il pubblico perché è lui che ci può dare una mano in una situazione come questa»

Abbiamo capito cosa significa “È bellissimo essere noi”

È proprio così, per cui non ci si può lamentare di niente, non ci manca niente per questo motivo qui. Se cominci col mi manca questo e quello diventi qualcuno che deve entrare nella programmazione di un altro e finisci per fare il portaborse, noi non lo vogliamo fare»