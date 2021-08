Sosta nazionali, Gravina durissimo: «Serve una riflessione approfondita»

“Serve una riflessione approfondita”, tradotto dalla lingua di Gabriele Gravina, è un allarme gravissimo. E se il Presidente Federale arriva a dire che la sosta per le nazionali “avrà un impatto devastante sui campionati” allora c’è davvero di che preoccuparsi.

La rivoluzione di principio delle leghe europee contro la decisione della Fifa di allungare la finestra di qualificazioni mondiali, negandogli le star sudamericane, è mezzo fallita. Ma il problema resta. Ne è consapevole anche Gravina, che ne ha parlato a ‘Radio anch’io Sport’:

“Sono saltati alcuni appuntamenti nel marzo di quest’anno per definire il calendario di qualificazione ai mondiali creando uno slittamento. La Fifa ha indicato nei mesi di settembre-ottobre una finestra aggiuntiva, sono due giorni in più che purtroppo hanno un impatto devastante sui nostri campionati”. “C’è un po’ di confusione in questo momento, si percepisce: ci saranno situazioni particolarmente contraddittorie con giocatori che rientreranno nella notte di venerdì alla vigilia di gare molto importanti”.

“La Spagna ha addirittura voluto incidere in maniera più decisa con alcune azioni legali presso il Tas che il tribunale di Losanna ha respinto, Tebas, presidente della Liga sta ipotizzando addirittura in rinvio di 1-2 giornate di campionato. Il valore della competizione sportiva a mio avviso sicuramente ne risentirà. Questa finestra in più sta creando disagi e tensioni. Quanto sta succedendo richiede una riflessione più approfondita”.