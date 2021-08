Sky Sport UK: Kane tornerà ad allenarsi nel weekend

L’attaccante non vuole proseguire a lungo nella protesta, ma ha mandato un messaggio chiaro al Tottenham che gli aveva promesso la cessione

Harry Kane tornerà ad allenarsi col Tottenham nel weekend. A riferirlo è Sky Sports, dopo la protesta dell’attaccante che in questi giorni non si è presentato al centro sportivo del club come da programma.

Il giocatore non vuole protrarre a lungo questa situazione, ma ha voluto mandare un messaggio chiaro attraverso la sua assenza. Kane sostiene che il Tottenham gli aveva garantito la cessione in caso di offerta congrua ed è molto indispettito dal fatto che la dirigenza non abbia tenuto fede alla parola data la scorsa stagione.