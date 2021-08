Ronaldo ha preso inutilmente freddo togliendosi la maglietta

Il portoghese ha segnato il gol del 3-2 in pieno recupero ma la Var gliel’ha tolto. Brutta giornata che lui ha cominciato dalla panchina

L’età si fa sentire e Cristiano Ronaldo dovrebbe riguardarsi. Oggi è stata una giornata decisamente storta per l’ex numero uno del calcio mondiale. Prima Allegri – che voleva dimostrare la sua indipendenza – lo ha lasciato in panchina lanciando il duo Dybala Morata. Sembrava andare tutto bene alla Juventus che era in vantaggio 2-0. Poi, è salito in cattedra Szczesny che ha regalato prima un rigore e poi il pareggio all’Udinese.

Sul 2-1 Allegri ha mandato in campo il portoghese che sul 2-2, in pieno recupero, ha segnato di testa e si è tolto la maglietta per festeggiare. Già erano pronte le misurazioni virtuali, articolesse sul portoghese che ha sconfitto la forza gravitazionale ma alla fine più di Isaac Newton potè la Var. Che bella la Var. Fuorigioco millimetrico e 2-2.