Napoli-Ascoli 2-1, a segno Insigne ed Elmas

Buona la prestazione complessiva degli azzurri, ma senza guizzi particolari. L’unico sussulto arriva dagli ultras dell’Ascoli

Si chiude con una vittoria per 2-1 da parte della formazione di Spalletti l’amichevole del Napoli contro l’Ascoli. Una gara dominata dagli azzurri, ma che ha riservato poche emozioni.

Si parte con il primo gol del capitano Lorenzo Insigne che al 7′ realizza dal dischetto un rigore procurato da Osimhen, mentre il pubblico esplode: “Lorenzo, Lorenzo!”

Pareggio dell’Ascoli al 25′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Bidaoui che mette in rete dopo una spizzata sul secondo palo che aveva sorpreso Meret.

La prima frazione di gioco si chiude con gli azzurri che hanno controllato per quasi tutta la gara. Tante le occasioni per gli azzurri, soprattutto nei primi 25′ di gara, colpendo anche un palo con Zielinski, per poi calare un po’ alla distanza visti i tanti nazionali alla prima vera amichevole.

Nella ripresa Insigne prova a fare doppietta al 58′ rendendosi pericoloso su calcio di punizione ma Leali è attento e blocca

Napoli di nuovo in vantaggio al 63′ con Elmas che, appena subentrato a Fabian Ruiz batte Leali con un tocco sotto. Tutto mentre i tifosi dell’Ascoli entrano al Patino e intonano cori contro il Napoli.

Si infiamma anche il tifo: parte prima il coro “Sarò con te” e poi un “tornerete in Serie C” ai tifosi avversari

Sul Gaetano, subentrato a Zielinski, si libera in area di rigore e scarica un destro da posizione ravvicinata ma è bravo Leali a salvare. L’azione prosegue e Osimhen spara a lato tra gli applausi di incitamento dei tifosi azzurri al coro ‘Victor, Victor…’