Lectio del Corsport per i tifosi interisti: l’Inter potrebbe vendere ancora

Un Bignami d’autore: i problemi di cassa non sono finiti. Basteranno 160 milioni per coprire il disavanzo 2021/22? Leggete e scoprirete che la risposta è no

I tifosi interisti – vip e no – oggi dovrebbero acquistare tutti il Corriere dello Sport e imparare a memoria l’articolo di Alessandro F. Giudice. È una lectio sui conti della (loro) Beneamata. Se leggessero con attenzione, eviterebbero di strepitare alla eventuale prossima cessione.

Il Corsport prende per mano lo studente interista e prova a spiegargli che la crisi dell’Inter è finanziaria, che denaro in cassa non ce n’è. Nonostante i 115 milioni che si incasseranno per Lukaku e i 68 + 4 di Hakimi che ieri ha segnato col Psg.

Giudice ricorda che l’Inter la scorsa stagione con 117 milioni di liquidità extra (50 per Icardi e 67 milioni per il collocamento di un bond) ha faticato a pagare gli stipendi. Rendendo così necessario il prestito di 50 milioni con Oaktree.

L’Inter ha così coperto lo sbilancio della gestione ordinaria con 167 milioni di entrate straordinarie. Dalle due cessioni illustri arriveranno ora 173 milioni, da cui sottrarre i 13 che l’Inter verserà allo Standard per riscattare Vanheusden (16, meno 3 che i belgi dovevano ai nerazzurri). Basteranno 160 milioni per coprire il disavanzo 2021/22?

Il Corsport risposte certe non ne dà ma ricorda che i costi sono rimasti più o meno gli stessi. Si risparmiano gli ingaggi di Hakimi e Lukaku (20 milioni) ma ci sono i sostituti.

Il risparmio dello stipendio di Conte (24 milioni) sarà assorbito dalla buonuscita (15) e da Inzaghi (7) mentre Calhanoglu costerà più o meno quanto Eriksen, se lo stipendio del danese sarà assorbito dai fondi Fifa.

Restano i debiti da pagare: al real e allo United. In cassa restano 25-28 milioni, l’osservazione quindi nasce spontanea:

il mercato in uscita potrebbe non essere finito e altre occasioni per cedere pezzi importanti sarebbero da cogliere.