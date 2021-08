Le Parisien: nel Psg tutti sanno che arriverà Messi, martedì la presentazione alla Torre Eiffel?

Il debutto di Leo è previsto il 12 settembre contro il Clermont. All’operazione ha partecipato l’ex tennista argentino Gaudio amico di Al Khelaïfi presidente del Psg

Le Parisien rompe gli indugi e scrive quel che in realtà tutti sanno e che persino la famiglia Al Thani ha confermato su Twitter, cioè che tra il Psg e Messi è tutto atto, c’è l’accordo. Il quotidiano parigino scrive che nel Psg tutti sono stati informati dell’arrivo del fuoriclasse argentino e che la presentazione potrebbe esserci martedì alla Torre Eiffel. La Espn sarebbe già stata informata. È la stessa location utilizzata nel 2017 per la presentazione di Neymar.

Messi terrà a mezzogiorno di domenica al Nou Camp la sua conferenza d’addio al Barcellona.

Le Parisien scrive che il debutto di Messi sarà il 12 settembre contro il Clermont al Parco dei Principi.

Le Parisien scrive altresì, lo riporta El Mundo Deportivo, che il presidente del club Nasser Al-Khelaïfi, e l’emiro del Qatar, Al Zani, sono stati visti in un ristorante con Gastón Gaudio ex tennista argentino oggi consigliere del Psg e collaboratore dell'”operazione Messi” in qualità di intermediario. Gaudio ha un rapporto con Nasser Al Khelaïfi perché il presidente del Psg è stato un tennista professionista tra il 1999 e il 2002. Attualmente è presidente della Qatar Tennis, Squash e della federazione di badminton.