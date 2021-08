L’Associazione Udinese Club: «Pagare 48 euro per assistere in curva a Udinese-Juventus è troppo»

«Chiediamo all’Udinese una revisione dei prezzi, uniformandoli quanto meno agli sconti praticati per la Coppa Italia. Lo riteniamo doveroso verso la parte più fedele e passionale dei tifosi friulani»

L’Associazione Udinese Club contro il caro biglietti per Udinese-Juventus, prima gara di campionato della squadra friulana. Il prezzo per una curva è di 48 euro: troppo, dichiara il presidente, Giuseppe Marcon.

«Pagare 48 euro per assistere, in curva, a Udinese-Juventus è troppo. Auc, preso atto dei prezzi comunicati dalla società in relazione alla partita Udinese-Juventus del 22 agosto, e delle forti proteste da parte della nostra tifoseria, e in particolare dello zoccolo duro formato dagli abbonati, che spesso sottoscrivono l’abbonamento a scatola chiusa, chiede all’Udinese una revisione dei prezzi, uniformandoli quanto meno agli sconti praticati per la Coppa Italia. Riteniamo doveroso questo atteggiamento verso la parte più fedele e passionale dei tifosi friulani».

Per la partita in questione, l’Udinese ha messo in vendita le curve a 60 euro (48 per abbonati stagione 2019/20), i distinti a 110 (80), la tribuna laterale a 105 euro (84), la tribuna centrale a 140 (112). Il settore ospiti costa 60 euro senza riduzioni.