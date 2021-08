La Stampa: Napoli star della Mostra di Venezia

Sarà Napoli, scrive La Stampa, la star della Mostra del Cinema di Venezia che prenderà il via il prossimo 1 settembre.

la città ha già guadagnato il suo primato, occupando l’immaginario dei registi più vari, imponendo la sua lingua, stagliandosi come un simulacro dietro i protagonisti di storie che non la riguardano direttamente, rivendicando la paternità autoriale di film stranieri, come The lost daughter, diretto da Maggie Gyllenhall e basato sul romanzo di Elena Ferrante La figlia oscura.

Ha rappresentare Napoli ci saranno tra gli altri anche “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, “Qui rido io” di Mario Martone e “Silenzio grande” di Alessandro Gassmann.

Non è un caso se, a Napoli, fantasmi e voci di dentro siano sempre protagonisti di spicco. I limiti tra verità e fantasia, innocenza e colpevolezza, sono spesso impalpabili, persi in un labirinto di condanne incrociate come quelle che, in una brevissima parentesi di tempo, avvicinano, in un carcere ottocentesco, i detenuti e gli agenti di sorveglianza del film di Leonardo Di Costanzo “Aria ferma” (fuori concorso alla Mostra), protagonisti Toni Servillo e Silvio Orlando.