La Juve presenta la terza maglia, e sui social Ronaldo diventa un pallone da volley

I colori dovrebbero richiamare quelli degli anni 90 e della città di Torino. Ma per alcuni ricordano Wilson la palla amica, o le sneakers di Lidl

Proprio mentre il Napoli svela ufficialmente le nuove maglie firmate Armani, a chiusura di lunghe settimane di noiosissimo dibattito, la Juve presenta, in collaborazione con Adidas, la terza maglia per la nuova stagione.

La divisa, negli intenti del designer, ricorda i colori adottati negli anni ‘90, con il blu ed il giallo che rievocano anche le due tonalità simbolo della città di Torino.

L’effetto finale non è stato proprio apprezzato da tutti. E’ immediatamente scattata la famigerata “ironia della rete”. Immediato il riferimento ai palloni di volley, per evidenti richiami cromatici. Ed è così che Ronaldo s’è trasformato in un meme: Wilson, la palla amica.