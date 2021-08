«Il Real Madrid vuole lasciare la Liga, Florentino desidera la Premier e ha studiato la Serie A»

El Mundo Deportivo lancia la bomba: Florentino stufo di Tebas, vuole Portare il Real in Inghilterra. C’è l’ostacolo Brexit e allora studia altre opzioni

El Mundo deportivo lancia la bomba: «Il Real Madrid vuole lasciare la Liga e andare a giocare in Premier League».

Scrive il quotidiano spagnolo che

il Real Madrid ha studiato per settimane la possibilità di lasciare la Liga. Una bomba di dimensioni globali ma che, secondo i maggiorenti della Casa Blanca, ha argomenti molto validi. Il Real Madrid voleva sapere se fosse stato possibile abbandonare la Liga e giocare in un altro campionato, stufo dei problemi e degli ostacoli che, a loro avviso, Javier Tebas, presidente della federcalcio spagnola, pone continuamente. E in questo scenario, la competizione preferita da Florentino Pérez e dai suoi più importanti collaboratori è la Premier League inglese, anche se hanno anche raccolto informazioni anche sulla Serie A e sulla Bundesliga.