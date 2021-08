Il Psg tratta con Messi: si lavora per chiudere presto

Sky Sport fa il punto sulla situazione dell’argentino, in contatto con il club francese che sembra sempre più la sua prossima destinazione

Lionel Messi non proseguirà al Barcellona. Ancor più dell’anno scorso, il suo addio è definitivo per i problemi economici che i catalani stanno attraversando. Saputa la notizia, il Paris Saint-Germain si è subito mobilitato e ha cominciato a prendere contatto con il giocatore.

La trattativa, stando a quanto riporta Sky Sport, procede avanti in maniera spedita. Si stanno studiano numeri e altre situazioni per arrivare alla chiusura in tempi che non dovrebbero essere particolarmente lunghi. Già nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi nel dialogo tra le parti.