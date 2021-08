Il Manchester United e Ronaldo hanno un problema: la maglia numero 7 (di Cavani)

Lo United avrebbe bisogno di una dispensa speciale dalla Premier League per togliere il 7 dalle spalle di Cavani. I numeri attualmente disponibili sono il 12, il 15 o il 21. Come suona CR21?

E ora come fa Cristiano Ronaldo col numero 7? Cavani glielo cederà? Avranno incluso il numero di maglia nel contratto per riportarlo a Manchester? E la Premier concederà una apposita deroga? Non è un dettaglio: CR7 è un brand globale, ci sono in ballo milioni di euro. E dunque anche il Telegraph ha approfondito la questione, che resta in stand-by.

Lo United infatti avrebbe bisogno di una dispensa speciale dalla Premier League affinché Ronaldo possa riprendersi il numero del suo primo periodo al club, attualmente indossato da Cavani e in precedenza da George Best, Bryan Robson, David Beckham ed Eric Cantona.

La regola dice che a stagione iniziata Cavani deve mantenere il numero 7 a meno che non venga venduto (ci sono voci anche su questo: lo sta cercando il Barcellona).

La possibilità è stata discussa nei colloqui per l’accordo e c’è sempre da tenere conto quanto eventualmente la prenderebbe male Cavani, che non è proprio l’ultimo arrivato. Quando Anthony Martial dovette rinunciare alla maglia numero 9 all’arrivo di Ibrahimovic nel 2016, non fu contentissimo.

Ronaldo è diventato CR7 allo United nel 2003, a 18 anni. Allo Sporting Lisbona indossava il numero 28. Quando si è trasferito al Real Madrid 12 anni fa il 7 era ancora sulle spalle della leggenda Raul: prese il 9. Poi l’anno successivo quando Raul si trasferì allo Schalke 04, Ronaldo se la riprese.

Con Cavani in possesso della maglia, e senza deroga della Premier, i numeri disponibili sono il 12, il 15 o il 21.