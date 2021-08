Guardiola: “Siamo interessati a Kane, ma il Tottenham non vuole trattare”

L’allenatore del Manchester City in conferenza: “Se c’è la possibilità ci proveremo, non c’è altro da aggiungere. Grealish? È diverso, aveva una clausola”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’interesse del club inglese per Harry Kane in conferenza stampa.

Siamo interessati a Kane, ma se gli Spurs non vogliono trattare, non c’è altro da aggiungere. Se vogliono trattare ci proveremo, tutto qui. È un giocatore del Tottenham e se non vogliono negoziare è finita. Se sono aperti alla trattativa, il Manchester City e tutti i club del mondo proveranno ad ingaggiarlo. Dipende dal Tottenham, Jack Grealish aveva una clausola rescissoria, quindi era diverso.