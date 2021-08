Federer: «Il mio rientro? Questa settimana incontrerò i medici e decideremo, è tutto incerto»

A Blick: «E’ dura, completamente diverso rispetto a dieci anni fa. Prima davo per scontate le vittorie, oggi le apprezzo di più perché so cosa c’è dietro»

Roger Federer ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano svizzero “Blick”. Lo svizzero è alle prese con un problema al ginocchio destro. Ha saltato le Olimpiadi di Tokyo e anche i tornei di Toronto e Cincinnati. Anche la sua presenza agli Us Open è in dubbio.

«Questa settimana incontrerò i medici e con il mio team decideremo cosa fare. Al momento è tutto incerto. È dura. Prima era diverso. Le domande prima erano semplici. La mia classifica? Il mio prossimo torneo? Oggi, invece, è più complicato ed è tutto completamente diverso rispetto a dieci anni fa. Come vivo questa incertezza? È dura. Ho bisogno di più tempo per tutto. Se in precedenza mi fermavo a causa della schiena, durava due giorni e tutto andava di nuovo bene. Oggi per la stessa cosa lo stop può essere di due settimane. Sono più paziente e convivo con il dolore. Prima davo per scontate le vittorie, oggi le apprezzo di più, perché so bene cosa c’è dietro».