Federer non parteciperà alle Olimpiadi

Forfait per il fuoriclasse svizzero che ad agosto compirà quarant’anni. Ha vinto l’oro olimpico in doppio, non in singolare

Niente Olimpiadi per Roger Federer. Il forfait è arrivato inatteso dopo che il tennista svizzero era stato eliminato ai quarti di finale aWimbedon, arrendendosi al passare degli anni. L’età avanza per tutti, anche per i fuoriclasse irripetibili come lui. L’8 agosto Federer compirà quarant’anni. Avrebbe voluto tentare l’avventura olimpica. A Pechino 2008 vinse la medaglia d’oro in doppio, non ha mai vinto il singolare olimpico. A Tokyo non ci sarà.

“Durante la stagione sull’erba, purtroppo, ho avuto una battuta d’arresto al ginocchio e ho deciso di ritirarmi dai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono molto deluso – scrive Federer – perché è stato un onore e un momento clou della mia carriera ogni volta che ho rappresentato la Svizzera”. “Ho già iniziato la riabilitazione nella speranza di tornare nel tour entro la fine dell’estate. Auguro buona fortuna a tutta la squadra svizzera e farò il tifo da lontano”.