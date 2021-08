Dopo City-Arsenal 5-0, Ozil sfotte i sostenitori di Arteta: “Fidati del percorso”

Il tedesco fu messo fuori rosa dal tecnico. Oggi punzecchia chi ripeteva: dategli tempo. L’Arsenal è ultimo: tre sconfitte, zero gol segnati, nove subiti

“Fidati del metodo, del percorso”, “Trust the process”. È la frase che evidentemente Mesut Özil si è sentito rivolgere ogni qual volta ha espresso il proprio scetticismo nei confronti di Arteta che da quasi due anni allena l’Arsenal ex squadra del tedesco che oggi gioca al Fenerbahçe.

Oggi Özil ha twittato dopo la roboante sconfitta (5-0) patita dai Gunners sul campo del City di Guardiola. Una partita senza storia ancor prima dell’espulsione di Xhaka. Dopo tre partite di Premier, l’Arsenal è ultimo in classifica: zero punti in classifica e zero gol segnati, nove subiti.

Özil ha lasciato l’Arsenal a gennaio. Era stato messo fuori rosa proprio da Arteta. Con il suo tweet Özil ha voluto contestare la la corrente di opinione che ha sempre considerato che bisognasse dare ad Arteta il tempo necessario per dare la propria impronta ai Gunners.

Trust the process💔😟 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) August 28, 2021