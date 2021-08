Cristiano Ronaldo sarà il primo a ricevere il premio di capocannoniere intitolato a Paolo Rossi

L’Assocalciatori ha dedicato il nome del riconoscimento all’eroe del Mundial e lo riceverà l’attaccante della Juve, autore di 29 gol nella scorsa stagione

L’Associazione Italiana Calciatori ha cambiato il premio che assegna al capocannoniere della Serie A. A partire dal nome, che è stato intitolato a Paolo Rossi, eroe del Mondiale 1982 scomparso lo scorso dicembre.

Sarà Cristiano Ronaldo a riceverlo per la prima volta, in virtù delle 29 reti segnate nel campionato precedente che gli sono valse la testa della graduatoria.

Il premio ha cambiato anche look: sarà un pallone di plexiglass trasparente, impreziosito da due dischi d’argento, uno dei quali placcato in oro, con al centro la foto di Rossi. Ci saranno anche 29 diamanti incastonati come le reti del portoghese, per un valore complessivo di 3,3 carati.