Corsport: “Lotito metterà mano al portafogli, per la prima volta nella storia della Lazio”

“Verserà, probabilmente in conto futuro aumento di capitale, circa 10 milioni”. Dovrà farlo entro le 12 di venerdì altrimenti Sarri non avrà Hysaj, Felipe Anderson e Radu

Lotito mette mano al portafogli. Servono dieci milioni entro le 12 di venerdì, altrimenti la Lazio non potrà schierare a Empoli Hysaj, Felipe Anderson e Radu, oltre a Luka Romero. I loro acquisti e rinnovi non possono essere registrati perché l’indicatore di liquidità del club richiede l’ingresso di nuovi soldi. E poiché la Lazio non riuscirà a vendere entro venerdì, ecco che non c’è altra soluzione. Scrive il Corriere dello Sport:

Gli acquisti di giugno, capitanati da Felipe Anderson, unica ala di ruolo del tridente di Mau, sono impigliati nelle more del tesseramento, sbarrato dai blocchi dell’indicatore di liquidità, l’incubo di quest’estate di mercato. Lotito è alle prese con una nuova missione impossibile da rendere possibile. Ieri, dopo alcune ore di riflessione, ha sciolto le riserve, metterà mano al portafoglio. Si è attivato personalmente per superare l’impasse, procederà effettuando un versamento, probabilmente in conto futuro aumento di capitale, di circa 10 milioni (l’importo non si conosce con esattezza) utile a riportare in attivo l’indicatore e a consentire il tesseramento dei giocatori arrivati in estate (ad oggi disponibili solo in allenamento e nelle amichevoli). Accadrà per la prima volta nella sua storia di presidente.