Corsport: Lotito pronto al primo aumento di capitale. Sennò non può tesserare i calciatori

Da Lotirichio a Lotito Paperone. La notizia del Corriere dello Sport ha del clamoroso: Lotito è pronto a un aumento di capitale. Non è mai avvenuto in 17 anni di Lazio. Ma il club ora è a un bivio calcisticamente drammatico. C’è un indice che si chiama indicatore di liquidità e segna il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti. Il saldo della Lazio è inferiore a 0,6 che – come ricorda il Corsport è il limite fissato dalla Figc. E quindi: o la Lazio entro venerdì riesce a vendere qualche giocatore oppure Lotito deve procedere a nuova iniezione di capitale, circa dieci milioni di euro. Altrimenti il club non potrà tesserare Radu (che ha rinnovato), Hysaj, Felipe Anderson, Luka Romero e Kamenovic.