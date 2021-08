Corsera: Cancellato dai tifosi il murale di Lukaku

Non hanno perso tempo i tifosi dell’Inter: Romelu va via, loro rimuovono il ricordo dello scudetto che lo ha visto leader

Romelu Lukaku ha svolto le visite mediche per il passaggio dall’Inter al Chelsea, ha preparatole valigie ed è partito per la sua nuova avventura in Premier. C’è poco spazio per la memoria per i tifosi dell’Inter che ieri, a poche ore dalla partenza di Lukaku da Milano, hanno preso di mira e cancellato il murales che lo ritraeva con San Siro alle spalle. Scrive il Corriere della Sera

