Lukaku, visite mediche completate a Milano, poi volo per Londra

Romelu Lukaku ha svolto le visite mediche per il passaggio dall’Inter al Chelsea. E’ stato accompagnato questa mattina alla clinica Columbus di Milano dal suo agente, Federico Pastorello. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’attaccante belga è in attesa di volare a Londra.

“L’ultimo passo è stato compiuto alla clinica Columbus di Milano, dove Big Rom ha svolto le visite mediche di rito. Accompagnato dal proprio agente, il belga è arrivato in clinica intorno alle 13.40, per fare ritorno a casa circa 40 minuti dopo. I test hanno dato esito positivo, adesso non resta che formalizzare il trasferimento. Come ventilato ieri in tarda serata, Lukaku lascerà Milano in giornata con destinazione Londra, dove (salvo clamorose sorprese) firmerà il ricco contratto con i Blues. Il belga volerà a Londra con un aereo privato per recarsi immediatamente nella sede del club di Abramovich. L’attaccante ha già salutato gli ormai ex compagni ad Appiano, ed è pronto a tuffarsi nella nuova avventura”.