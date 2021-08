Corriere: a maggio Zhang diede l’input a vendere i big, perciò Conte lasciò l’Inter

Nei giorni a ridosso della vittoria dello scudetto, il presidente dell’Inter, Zhang, chiarì ai dirigenti del club e all’allora allenatore Antonio Conte che il piano societario era vendere tutti i giocatori per cui sarebbero arrivate offerte. Per questo il tecnico si dimise, scrive il Corriere della Sera.

“Il giovane presidente, nei giorni di maggio, mentre festeggiava lo scudetto, fu molto chiaro con la dirigenza e l’allora allenatore Conte: «Il piano è vendere tutti quelli per cui arrivano offerte». L’addio del tecnico nasce lì, quando è stato ufficializzato lo smantellamento dell’Inter”.

“L’allenatore non poteva rimanere sapendo che i migliori sarebbero stati venduti: il progetto con cui gli Zhang l’avevano preso, due anni prima, era dissolto. La pandemia, i guai finanziari di Suning, le decisioni del governo cinese, hanno concorso: non giustificano tutto. Lottare per il quarto posto dopo lo scudetto non era accettabile per il tecnico. Ha avuto una buonuscita da 6 milioni, altri 7 li ha lasciati sul tavolo, insieme a valorizzazioni per centinaia di milioni (Lukaku, Hakimi, Barella, Lautaro, Bastoni) della rosa”.