Ufficiale: Varane dal Real Madrid al Manchester United per 50 milioni di euro

Il difensore centrale francese si trasferisce alla corte di Solskjaer. Per lo United è il secondo acquisto importante dopo quello di Sancho dal Dortmund

Varane è un giocatore del Manchester United. La cessione è stata ufficializzata dal Real Madrid in un comunicato in cui ringrazia il difensore centrale francese per la sua esemplare professionalità e per il suo comportamento in dieci stagioni nel corso delle quali il club ha vinto 18 titoli; 4 Champions League, 4 Coppe del Mondo (la ex Intercontinentale), 3 supercoppe europee, 3 titoli di Liga, 1 Coppa del Re e 3 supercoppe spagnole. Per il Manchester United è il secondo acquisto importante dopo quello di Sancho dal Borussia Dortmund.

Il Real Madrid ha venduto Varane per un somma pari a 50 milioni più bonus

Raphaël Varane will be in England later this week, then after quarantine period he’ll undergo his medical and sign his contract until June 2025 + option until June 2026 already agreed since weeks. 🔴 #MUFC Manchester United will pay €50m to Real Madrid, ‘details’ included. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2021