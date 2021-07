Tokyo, tre positivi nella Nazionale di calcio sudafricana, due risiedono nel Villaggio Olimpico

Il comitato organizzativo ha dato la notizia dei positivi, la federcalcio sudafricana è uscita allo scoperto. Positivo anche un opinionista tv

L’ombra del Covid incombe sulle Olimpiadi di Tokyo. Agli ultimi controlli sono stati rilevati tre positivi, due dei quali residenti all’interno del villaggio olimpico. Il comitato organizzatore, che ha diffuso la notizia, non ha fatto i loro nomi, ma è stata la federazione sudafricana di calcio a venire allo scoperto. Si tratta di tre calciatori under 23. I due residenti nel villaggio sono Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi. Del terzo atleta non è stato fatto il nome. Sarebbe risultato positivo anche l’opinionista della tv sudafricana Mario Masha.

Nel Villaggio Olimpico ci sono 11mila atleti.

Questo mese sono stati finora segnalati 55 casi di contagio nelle persone coinvolte nei Giochi a vario titolo. Tra questi, quattro atleti.