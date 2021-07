Tha Athletic: cancellata la faccia al murale di Rashford a Manchester

Il disegno celebrava la sua lotta alla povertà infantile attraverso le mense scolastiche. È stato anche bersaglio insieme ad altri compagni di abusi social

Un murale di Marcus Rashford è stato vandalizzato con dei graffiti dopo la sconfitta dell’Inghilterra ai rigori contro l’Italia nella finale degli Europei. Lo scrive The Athletic. Il disegno era stato fatto in onore del calciatore a Withington, Manchester, per la sua lotta alla povertà infantile attraverso le mense scolastiche e gli è stata cancellata la faccia.

Rashford è stato tra i rigoristi che ha fallito il proprio calcio di rigore, colpendo il palo dagli undici metri, mentre le conclusioni di Sancho e Saka sono state neutralizzate da Donnarumma.

Ed Wellard, cofondatore del progetto di street art Withington Walls, ha dichiarato: “Mi sto impegnando per sistemare quello che posso nell’immediato e coprire quello che non posso e spero che troveremo l’artista che possa venire a sistemare le cose. Abbiamo sognato ieri e le nostre speranza sono state spazzate via, ma svegliarsi così è più deprimente. Il razzismo sembra essere sempre più prevalente”.

Nelle scorse ore la Federcalcio inglese, con un comunicato, aveva condannato gli insulti razzisti e le minacce arrivate ad alcuni giocatori attraverso i social network.