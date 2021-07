Sconcerti: Barella e Insigne sono fondamentali, ma contro il Belgio dovranno incidere

Sul Corriere dello Sport Mario Sconcerti si sofferma su Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020 in programma stasera.

“I belgi non stanno facendo i misteriosi, sono semplicemente preoccupati per gli infortuni di De Bruyne e Hazard. Hanno ragione. Non ci sono infortuni che vadano via in quattro giorni. De Bruyne, se gioca, sarà con infiltrazioni che lasceranno il piede meno sensibile. E Hazard, se giocherà, lo farà pensando soprattutto a se stesso. Non è pretattica, sono preoccupazioni reali. Le loro decisioni non influenzerebbero comunque la nostra formazione”.