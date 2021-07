Sarri: «I social non hanno portato a una buona evoluzione culturale, ho già difficoltà col telefono»

«Le scintille con Lotito? Non vengo da esperienze semplici con i presidenti, quindi penso di poter avere con lui un buon rapporto»

Sarri, conferenza stampa di presentazione alla Lazio.

Gli chiedono dei social, del perché non ha alcun account social.

Sono contrario, è un’evoluzione che non ci ha portato ad una buona evoluzione culturale, anzi. Già la relazione telefonica mi risulta difficile, quando devo parlare con qualcuno preferisco suonare il campanello e farlo scendere, figuriamoci partecipare a qualcosa di questo tipo, sarebbe improponibile per me.