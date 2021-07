Sarri furioso per l’1-1 contro il Padova. «Faccio finta di non aver visto, non si può difendere così»

Sul CorSport le urla del tecnico e i pugni sferrati contro la panchina per una “Lazio sbagliata”. «Stiamo facendo un casino incredibile, siamo sempre in ritardo»

Il Corriere dello Sport racconta la furia di Maurizio Sarri, ieri, in panchina, durante l’amichevole contro il Padova (finita 1-1).

“Nel primo tempo ha liquidato la squadra dicendole «faccio finta di non aver visto». Zero aggressione, zero pressing, zero palleggio, schemi di marmo, posizioni sballate, difesa imprecisa nella costruzione”.