L’urlo di Sarri a Hysaj: «Se lanci ancora e alzi il pallone ti do rigore contro»

Il Corriere dello Sport racconta gli allenamenti del tecnico della Lazio. Vuole aggressività e pressione, non fa sconti a nessuno, nemmeno all’ex napoletano

Maurizio Sarri continua a lavorare con la sua Lazio in vista dell’inizio del campionato. Ai suoi giocatori, scrive il Corriere dello Sport, chiede di andare subito all’attacco. In allenamento e in amichevole insiste sempre sullo stesso tasto. Non fa sconti a nessuno, nemmeno ai suoi fedelissimi, come Hysaj, appena ritrovato. Il quotidiano sportivo scrive:

“Per diciassette giorni ha impostato allenamenti tatticamente rivoluzionari, ha chiarito continuamente di non volere una Lazio attendista, di omesso pressing e coraggio. Il primo tempo del test con la Triestina l’ha appagato per foga agonistica, accanimento nel voler riconquistare palla e colpire. È il suo modello di gioco, da migliorare. Non fa sconti, neppure al fedelissimo Hysaj: «Se lanci ancora e alzi il pallone ti do rigore contro», di ieri l’urlo di Sarri”.