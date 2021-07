Per il Telegraph il migliore degli Europei è Bonucci: 7 italiani nei migliori 20

Premiato il “difensore immenso e leader incredibile”. Secondo Donnarumma. Quarto Jorginho, quinto Chiellini. Il giornale inglese mette Sterling sul podio

Lukaku al diciannovesimo posto, Ronaldo diciottesimo. I big sono in coda alla top 20 dell’Europeo firmata dal Telegraph. Che a differenza di quella dell’Uefa incorona Bonucci come il migliore del torneo. Donnarumma secondo. In tutto sono 7 gli italiani tra i migliori 20, quattro tra i primi cinque. E Insigne non c’è.

Bonucci, dunque. “In un’Italia dal look rinnovato che ha giocato una versione moderna del calcio, Bonucci ha dimostrato che c’è ancora molto valore nella difesa vecchia scuola. Leader incredibile e difensore immenso, ha segnato il gol del pareggio in finale per poi ritrovare la rete ai rigori contro l’Inghilterra”.

Dietro Donnarumma, secondo, e Sterling terzo, ecco altri due italiani: Jorginho quarto e Chiellini quinto. Verratti è settimo. Chiesa dodicesimo.