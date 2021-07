Mourinho è in volo verso Roma. E l’aereo lo pilota il presidente Friedkin in persona

Il Corriere dello Sport: a bordo c’è anche il figlio Ryan. L’aereo atterrerà a Ciampino alle 14. Ma Mourinho potrebbe andare in quarantena: in dubbio la presentazione di lunedì

Friedkin porta Mourinho a Roma. Letteralmente. L’aereo sul quale è in volo il tecnico portoghese, per raggiungere Roma dal Portogallo, è pilotato da Dan Friedkin in persona. Il primo caso di presidente che fa da “autista”, se così si può dire, al suo allenatore.

A bordo, scrive il Corriere dello Sport, c’è anche il figlio Ryan. L’aereo della compagnia dei Friedkin atterrerà a Ciampino alle 14. Subito dopo Mourinho andrà a Trigoria.

Anche se nel frattempo c’è una piccola polemica sulla quarantena che il portoghese, che dovrebbe essere presentato lunedì, dovrebbe fare una volta sbarcato. Mourinho infatti, scrive Repubblica, negli ultimi giorni è stato a Londra per alcuni passaggi burocratici. E se così fosse la presentazione potrebbe slittare.