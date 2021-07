Mourinho contro Fortnite: «I calciatori restano svegli tutta la notte a giocare a questa stronzata»

Non usa mezzi termini Mourinho quando, sui canali social della Roma, risponde alle domande dei tifosi. Una domanda riguarda il videogioco Fortnite che spopola tra i ragazzini e anche tra i calciatori a quanto pare.

Il Corriere dello Sport riporta la dichiarazione e la commenta così:

Lo Special One non gradisce molto il videogioco durante i ritiri o nei momenti chiave della stagione, perché distrae i suoi ragazzi e non permette la giusta concentrazione sul match.