Morata di nuovo vittima di abusi social, la moglie: “Servono provvedimenti seri”

Alvaro Morata è stato di nuovo preso di mira sui social network, dov’è stato bersaglio di insulti, auguri di morte e minacce (rivolti anche ai figli) insieme alla moglie Alice Campello. È proprio lei a rendere nota questa situazione, attraverso le sue story di Instagram in cui ha scritto quanto segue.

Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fattore di “Italiani” ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire, non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile.