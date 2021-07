Martinez: «Difficile che De Bruyne e Hazard giochino contro l’Italia, ma li portiamo lo stesso alla partita»

Il ct del Belgio, Roberto Martinez, ieri ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di De Bruyne e Hazard, i due infortunati della Nazionale sul cui recupero si mantiene il riserbo più assoluto. Nei giorni scorsi si è parlato di pretattica, di allenamenti nascosti agli occhi delle telecamere. Martinez ha dichiarato:

«Come tutti sapete, quei due non hanno potuto allenarsi. Li portiamo lo stesso alla partita, perché in ogni caso ci serviranno pronti a tutto per le gare successive, se passiamo il turno. Difficile giochino contro l’Italia. In ogni caso lo sapremo solo a ridosso dell’inizio. È una corsa contro il tempo. Non faccio pretattica, è che in questo caso prima decidono i medici e poi io».