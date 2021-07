L’ultimo nome per il Napoli è Grillitsch l’uomo che ha spaventato Donnarumma

La Gazzetta scrive di calciomercato. E fa il nome di Florian Grillitsch, 25 anni, centrocampista dell’Hoffenheim.

È il centrocampista che sul 2-0 di Italia-Austria sferrò il tiro che costrinse Donnarumma a una paratona sulla sua sinistra. Fu il migliore in campo di Austria-Ucraina.

Il contratto del ragazzo scadrà tra poco meno di un anno, a giugno 2022, e la valutazione del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni chiesti in un primo momento.

Nella nazionale austriaca indossa la maglietta numero 10 per sottolinearne il tasso tecnico. Grillitsch è un metodista, un uomo d’ordine, in grado di dettare i tempi dell’azione. In pratica, è sempre nel vivo del gioco ed è sempre pronto a sostenere, in appoggio, il compagno in fase di possesso del pallone. Nel centrocampo a due, è il mediano tecnico, affiancato dall’incontrista, così come avviene in nazionale. Ma nella sua esperienza triennale con l’Hoffenheim, è stato impiegato anche da difensore centrale e da trequartista.