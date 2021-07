Lavori al Camp Nou: per la stagione 2022/23 il Barcellona cambierà stadio

I catalani hanno una doppia opzione: il piccolo campo del centro sportivo o l’ex stadio dell’Espanyol in collina

Il Barcellona non potrà giocare al Camp Nou nella stagione 2022/23. L’impianto sarà sottoposto ad una serie di interventi di ristrutturazione e riammodernamento che costringeranno i catalani a disputare le partite altrove. Al momento sono due le ipotesi al vaglio.

La prima è in stile Real Madrid, cioè utilizzare il campo del proprio centro sportivo. Il Johan Cruyff ha una capienza di 6 mila posti ed è facilmente raggiungibile. Cosa che non accade per il Lluis Companys, l’ex stadio dell’Espanyol situato in cima alla collina del Montijuic, che però può contenere fino a 60 mila spettatori.