“La Pellegrini ha scolpito la sua vita come Michelangelo, ora, da divina dovrà consegnarsi all’invisibilità”

Dotto sul CorSport: per essere all’altezza della sua grandezza dovrà sparire, come Mina. Rinunci alle comparse a gettone e ai malinconici riti mondani. Non è più una donna, ma un’iperbole

Lo scrive Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport. Definisce la nuotatrice “un animale mitologico”.

La sua è una storia lunga 17 anni “al confine dell’umano”. Ora non le resta che sparire, per preservare la sua grandezza.

“Una storia così grande che, per quanto lei si dannerà fuori le vasche da qui all’eternità, non potrà mai esserne all’altezza. Tornando da Tokyo, le converrà sparire. Consegnarsi all’invisibilità. Come fanno le vere figure mitologiche. Da divina dovrà dissolversi in diva, meglio se del muto. Come si usava un tempo, quando i miti erano distanza intangibile. Federica Pellegrini come Greta Garbo, Mina, Battisti, ma anche Glenn Miller, la tromba più vellutata della storia, sparito nel nulla mentre sorvolava la Manica, forse rapito dagli Ufo. Federica si faccia rapire da qualche avvenente alieno e si faccia trasferire più a nord di Marte, se vorrà essere all’altezza della sua non misurabile grandezza”.