Italia-Inghilterra, formazioni: Mancini conferma la squadra, Inghilterra con il 3-4-2-1

Immobile al centro dell’attacco con Insigne e Chiesa. L’Inghilterra passa alla difesa a tre, Trippier al posto di Saka e Foden in tribuna

Italia-Inghilterra, Mancini conferma la formazione titolare. Immobile al centro dell’attacco, con Insigne e Chiesa ai lati. A centrocampo Verratti Jorginho e Barella. Donnarumma in porta e Di Lorenzo Bonucci Chiellini ed Emerson in difesa.

Come detto, l’Inghilterra si schiera con la difesa a tre e Trippier al posto di Saka. Foden non va nemmeno in panchina. Davanti la coppia Sterling Harry Kane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane.

Southgate sta pensando alla difesa a tre contro l’Italia. La notizia dell’ultimora la riporta il Telegraph. Secondo il quotidiano, Trippier sarebbe pronto a tornare tra i titolari per la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Il motivo è presto spiegato: il ct Southgate starebbe pensando al ritorno alla difesa a tre con cui gli inglesi hanno affrontato e battuto la Germania negli ottavi di finale. Ricordiamo che la Nazionale inglese ha sempre giocato con la difesa a tre, poi per questi Europei è tornata a giocare a quattro.