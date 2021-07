Insigne è il giocatore più coinvolto degli Europei nelle conclusioni

Lorenzo Insigne è il giocatore più coinvolto per quanto riguarda le conclusioni verso la porta, in questa edizione degli Europei. Il giocatore del Napoli ha tirato 14 volte e in 11 occasioni ha creato la chance di calciare per un compagno, per un totale di 25: nessuno ha sommato un simile valore.

Il dato è stato riportato da Opta ed è la prova dell’importanza di Insigne nelle dinamiche del gioco offensivo della Nazionale.

25 – Lorenzo #Insigne has been involved in 25 shots at #EURO2020, including 14 shots and 11 chances created, more than any other player in the competition so far. Magnificent.#ITA pic.twitter.com/nGASa7teX8

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 3, 2021