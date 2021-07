Il Mirror: “Tifosi inglesi, ecco come arrivare a Roma dribblando i controlli Covid”

Ci sono vari modi per bucare i controlli italiani e l’obbligo di quarantena, per arrivare all’Olimpico per Inghilterra-Ucraina

Ci sono vari modi per entrare in Italia dribblando la quarantena obbligatoria. Il Daily Mirror pubblica una guida per i tifosi inglesi che volessero raggiungere Roma per Inghilterra-Ucraina nonostante la barriera sanitaria imposta dal decreto del ministro Speranza. In auto, oppure in aereo fino a Nizza “e poi guidare per sei ore fino a Roma”, scrive il tabloid. O ancora fare tappa in Ungheria, non ci sarebbero restrizioni in ingresso ma la quarantena sì.

Il Messaggero, ripreso da Dagospia, riporta questo irresponsabile fenomeno di tifosi pronti a rischiare multe e salute per viaggiare inseguendo l’Europeo itinerante. Nel frattempo tocca fare i conti con la gestione isterica della controllo del rischio. La federazione inglese ha a disposizione 2300 biglietti per il match ma ha già chiarito che non li venderà a tifosi residenti nel Regno Unito, e Boris Johnson ha chiesto ai tifosi di rimanere a casa. Lo stesso che però ha deciso di aprire Wembley a 60.000 spettatori per le fasi finali a Londra.

Il governo tedesco ha detto che “l’Uefa è totalmente irresponsabile, e mette i soldi davanti alla salute”.