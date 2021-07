Il Giornale: troppa fretta sulla scelta politically correct di Paola Egonu portabandiera  

Lo scrive Benny Casadei Lucchi su Il Giornale a proposito della scelta di Paola Enoglu come portabandiera alle Olimpiadi, per l’Italia. Scelta ufficializzata ieri dal Coni.

“Paola Egonu è un’atleta straordinaria, procedere con calma sarebbe stato necessario anche per questo. Per separarla dagli inginocchiamenti e il clima parossistico sul tema di questi mesi acuminati, per sottolinearne e preservarne, invece, e ancora di più, la grandezza dell’atleta che sta al volley come Djokovic al tennis, come Hamilton alla F1, come Messi al calcio. Una sportiva che non merita si pensi per un solo istante che l’incarico ricevuto possa in qualche modo essere legato soprattutto al suo essere di colore, gay, per cui icona Lgbt; che nel frettoloso politicamente corretto è come un pulsante schiacciato sul turbo”.