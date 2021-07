Gazzetta: se una squadra italiana vuole tornare a vincere una Champions, si ispiri al gioco di Mancini

Sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando elogia il lavoro svolto da Roberto Mancini come ct della Nazionale italiana.

La strategia per la rinascita il ct ce l’aveva chiara sin dall’inizio.

“Oltre alla visione, Mancini aveva ben chiara la strategia di rinascita. Non bastava ricominciare a vincere, bisognava restituire autostima a una Nazionale depressa e umiliata. Bisognava trovare il modo per far sentire forti quei ragazzi. Come? Insegnando loro un gioco da dominatori che li costringesse a tenere sempre il pallone, cioè lo scettro del comando, e a non scappare davanti al pericolo, ma, al contrario, a correre in avanti per recuperare lo scettro nel momento in cui ce lo avessero portato via. Era una vera e propria rivoluzione rispetto alla tradizione del nostro calcio che raccomandava di rintanarsi in difesa e di osare solo in contropiede”.