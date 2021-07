Gazzetta: l’Europeo non cambia lo status di Insigne. Un ottimo giocatore, ma non di più

Sembra la promessa di un grande Europeo, quello che ti svolta la carriera, a 30 anni. La mantiene solo in parte

Sulla Gazzetta dello Sport le pagelle degli azzurri della Nazionale italiana. Le firma Luigi Garlando. Il voto più alto va a Donnarumma: 9,5. È seguito, con un 9 pieno, da Bonucci, Chiellini, Spinazzola e Jorginho. Per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, 8 in pagella ma un giudizio non proprio entusiasmante.

“Subito protagonista con la Turchia, segna e inventa. Sembra la promessa perentoria di un grande Europeo, quello che ti svolta la carriera, a 30 anni. La mantiene solo in parte. Il picco con il meraviglioso Tiraggiro che stende il Belgio. La sua zona è sempre l’area creativa della Nazionale. Crea, corre, lega e aiuta anche senza palla. Nulla da dire. Ma le partite più calde, le ultime (Spagna, Inghilterra), non riesce a marchiarle con il suo genio. Morale: Europeo più che positivo, ma non tale da cambiargli lo status, come avrebbe potuto. Lorenzo resta un ottimo giocatore. Non di più”.