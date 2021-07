Gazzetta: il Napoli invita i tifosi a votare per il gol di Insigne, segnali di disgelo?

Il Napoli ha postato sui social l’invito a votare il tiro a giro di Insigne contro il Belgio, candidato tra i 10 gol più belli dell’Europeo. La Gazzetta dello Sport lo interpreta come un possibile segno di disgelo sul piano della trattativa per il rinnovo.

“Un piccolo gesto che potrebbe anche essere ottimisticamente interpretato come segno di disgelo tra il club e il suo capitano. Non sono sfuggiti a Lorenzo, seppur concentrato sull’Europeo, gli auguri ritardati o dimenticati per i suoi 30 anni compiuti lo scorso 4 giugno. Al ragazzo piace essere circondato di affetto, non tanto per edonismo, ma per sentirsi importante dentro il progetto”.