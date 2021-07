Gazzetta: Europeo organizzato a uso e consumo dell’Inghilterra, nessuna sorpresa per il rigore-aiutino

Gazzetta: Europeo organizzato a uso e consumo dell’Inghilterra, non c’è da sorprendersi per l’aiutino su rigore

“ In un Europeo organizzato a uso e consumo dell’Inghilterra, non c’è da sorprendersi se sia un rigore molto generoso a lanciare la banda di Gareth Southgate verso la prima finale dopo 55 anni ”.

Lo scrive Stefano Boldrini sulla Gazzetta dello Sport parlando del rigore molto generoso concesso ieri all’Inghilterra nella semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca.

“Peccato, perché questa nazionale non ha bisogno di aiutini, ma quello è accaduto in questo mese, con l’Uefa che ha ignorato gli appelli di due governi e il grido di allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità, lascia intendere quale sia l’aria. Tra l’Inghilterra e un titolo annunciato, in un torneo giocato in casa, c’è ora l’Italia e da queste parti sono preoccupati: gli azzurri sono considerati inafferrabili. Mancini dovrà invece tenere conto di due cose: della consistenza dell’avversario e del vento politico”.