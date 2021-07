Gazzetta: dopo Euro 2020 il valore di Di Lorenzo è raddoppiato, ma Spalletti se lo tiene stretto

Due anni fa il costo del suo cartellino aveva toccato i 12 milioni. Ora ne servirebbero 24 per strapparlo al Napoli. Ma non è aria

Uno dei calciatori dell’Italia di Mancini ad essere emerso con maggior prepotenza da questo Europeo è sicuramente il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo. La Gazzetta dello Sport dà il suo valore per raddoppiato. Costato due anni fa 12 milioni, adesso ne servirebbero 24 per strapparlo al club partenopeo. Ma Spalletti è intenzionato a tenerselo stretto.

“Chi ha tratto beneficio da queste esibizioni è il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Arrivato nel club due estati fa dall’Empoli, il costo del suo cartellino aveva toccato i 12 milioni di euro. Ora come ora bisognerebbe andare quantomeno al raddoppio per strapparlo a De Laurentiis. Ma non è aria: Spalletti fa molto conto su di lui e a 27 anni abbondanti è nel pieno della maturità agonistica”.